В Атюрьевском районе горела баня

В Атюрьевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Вечером 18 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории деревни Татарская Велязьма. Возле дома №11, расположенного по адресу – улица Тукая, загорелась баня.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил внутреннюю отделку бани на площади 12 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru