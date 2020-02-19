В Саранске студенты посетили судебное заседание

В Саранске студенты третьего курса местного кооперативного института посетили Октябрьский районный суд.

Студенты присутствовали на судебном заседании под председательством судьи Телушкиной Г.Ю., на котором рассматривалось гражданское дело по иску организации к гражданину о возмещении ущерба, причиненного работником при исполнении трудовых обязанностей.

Третьекурсники смогли понаблюдать за ходом процесса, увидеть работу судьи и секретаря судебного заседания.

После окончания судебного процесса помощник председателя суда Д.Р. Куряева ответила на вопросы студентов.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru