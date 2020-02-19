В Саранске осудили двух мужчин, обвиняемых в покушении на кражу велосипедов

В Саранске суд вынес приговор в отношении двух мужчин, обвиняемых в покушении на кражу велосипедов.

Вечером 21 октября прошлого года 33-летний гражданин, не имеющий постоянного места работы, проходя мимо жилого дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, заметил вентиляционное окно, ведущее в подвал. Мужчина решил проникнуть в подвальное помещение. В итоге гражданин оказался в подвале, спустя несколько минут. С помощью найденного металлического уголка мужчина взломал навесной замок на двери одного из помещений, в котором хранились три велосипеда. Гражданин похитил одно двухколесное транспортное средство стоимостью 2865 рублей. Горожанин вынес велосипед через вентиляционное окно.

В тот же вечер преступник распивал алкогольные напитки в компании своего 45-летнего знакомого. Мужчина предложил собутыльнику похитить оставшиеся в подвале велосипеды. Тот ответил на данное предложение согласием. В итоге мужчины, пребывая в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, направились к упомянутому дому. В подвал отправился 33-летний горожанин, а его знакомый остался на улице, чтобы контролировать окружающую обстановку.

Спустя некоторое время, младший участник преступления передал через вентиляционное окошко два велосипеда общей стоимостью около 5 тыс. рублей. Затем мужчина сам выбрался из подвала. На улице гражданин был задержан полицейским. 45-летний мужчина, заметив стража порядка, скрылся, но, спустя некоторое время, был найден и задержан.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении 33-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы. Второй преступник был приговорен к 1 году лишения свободы условно.

Также читайте о том, что неизвестные мошенники ограбили 38-летнюю жительницу Саранска.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru