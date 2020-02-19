В Саранске прошли соревнования по мини-футболу

В Саранске прошли городские соревнования по мини-футболу.

Указанные состязания проводились в ГБПОУ «Саранский государственный промышленно-экономический колледж». Участниками данных состязаний стали ученики средне-специальных учебных заведений.

Победу одержала команда Саранского строительного техникума. Второе место завоевали представители Саранского промышленно-экономического колледжа. Третье место заняла команда Саранского автомеханического техникума.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru