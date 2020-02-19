Житель Мордовии во время ссоры убил своего пасынка

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего мужчину, который подозревается в убийстве своего пасынка.

Несколько дней назад 58-летний гражданин поссорился со своим 31-летним пасынком. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта несколько раз ударил оппонента ножом в шею и живот. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Исполосовав пасынка ножом, 58-летний мужчина выбежал на улицу, где встретил соседку, которой рассказал о случившемся. В отношении гражданина было возбуждено уголовное дело. Мужчина сообщил, что между ним и пасынком регулярно происходили конфликты.

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Источник: 13.мвд.рф