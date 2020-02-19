В Мордовии пойдет под суд местный житель, устроивший дебош в поезде

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении местного жителя, устроившего дебош в поезде.

В ночь на 1 декабря прошлого года житель Мордовии, будучи пассажиром поезда, направлявшегося из Москвы в Уфу, во время конфликта с другими пассажирами распылил в вагоне содержимое перцового баллончика. Кроме того, мужчина несколько раз ударил одного из задерживавших его полицейских, а также публично оскорблял стражей порядка.

Материалы уголовного дела в отношении жителя Мордовии в настоящее время находятся на рассмотрении Торбеевского районного суда.

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Источник: ptproc.ru