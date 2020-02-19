В Саранске прошли тактико-специальные учения

На территории парка культуры и отдыха Ленинского района Саранска спасатели городского ПСО МЧС России совместно со специализированной пожарно-спасательной частью провели тактико-специальные учения по ликвидации последствий техногенной аварии.

Учения предусматривали отработку следующих учебных точек: разведка и эвакуация пострадавших из подвала здания в условиях химического заражения; отработка навыков наложения пневматического пластыря на трубопровод холодного водоснабжения; эвакуация пострадавших с помощью альпинистского снаряжения при отсутствии других путей эвакуации.

Учения проводились в составе дежурных смен на протяжении четырех дней.

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Источник: 13.mchs.gov.ru