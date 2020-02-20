Житель Мордовии, обвиняемый в изнасиловании своей матери, пойдет под суд

В Чамзинском районе суд вынесет приговор в отношении 39-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании и ограблении своей матери.

В августе минувшего года 39-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать у своей 62-летней матери деньги на покупку спиртного. Женщина не стал давать сыну денежные средства. В итоге мужчина, применяя физическую силу, отобрал у матери кошелек, в котором находились деньги в сумме 3,1 тыс. рублей. Спустя несколько дней обвиняемый, вновь пребывая в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении пострадавшей насильственные действия сексуального характера.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, высказанную в адрес матери.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru