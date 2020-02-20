В Атяшево горел автомобиль

В Атяшево произошло возгорание автомобиля.

Днём 19 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Первомайской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит автомобиль марки «Лада-Приора», припаркованный возле дома №92.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Огонь повредил моторный отсек автомобиля на площади 0,7 кв. м.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru