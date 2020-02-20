В Рузаевском районе автопогрузчик сбил насмерть пожилую женщину

В Рузаевском районе водитель автопогрузчика сбил насмерть женщину.

Указанное происшествие произошло днём 19 февраля на закрытой территории завода. 28-летний парень, управлявший автопогрузчиком, проявив невнимательность, совершил наезд на 71-летнюю женщину.

От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия. Женщина умерла до приезда медиков. Труп гражданки был направлен в морг.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф