В Саранске в ДТП с участием легковушки и фургона пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и фургона, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 19 февраля на территории Ленинского района города. Возле дома №79, расположенного по адресу – улица Маринина, 51-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Приора», двигаясь по перекрестку, не уступил дорогу фургону марки «Мерседес», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водитель легковушки и его 44-летний попутчик получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Источник: гибдд.рф