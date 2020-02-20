В Ичалковском районе опрокинулась иномарка

В Ичалковском районе произошло ДТП с участием иномарки.

По информации, опубликованной отделением пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии, утром 19 февраля на 45-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово, 54-летний водитель автомобиля марки Toyota Camry, двигаясь на высокой скорости, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Водитель иномарки доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф