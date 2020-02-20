В Ковылкино неизвестный автомобилист сбил женщину

В Ковылкино неизвестный автомобилист сбил пожилую женщину.

Происшествие произошло вечером 19 февраля возле дома №30, расположенного по адресу – улица Пролетарская. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля, марка которого не была установлена, во время движения задним ходом совершил наезд на 69-летнюю женщину.

Автомобилист уехал с места происшествия в неизвестном направлении.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ».

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разыскивают автомобилиста.

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Источник: гибдд.рф