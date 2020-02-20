В Саранске мужчина жестоко избил свою знакомую

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который жестоко избил свою знакомую.

В подъезде дома, расположенного по адресу – улица Веселовского, указанный гражданин случайно встретился со своей 38-летней знакомой. За несколько дней до этого мужчина поссорился с женщиной во время совместного распития спиртных напитков. Вспомнив былые обиды, горожанин принялся избивать знакомую, которая в тот момент была пьяна. Изначально мужчина наносил удары руками, а затем ударил пострадавшую головой о стену и дверь. Женщина потеряла сознание. После этого гражданин покинул подъезд.

Пострадавшая была обнаружена жильцами дома. В настоящее время женщина находится в больнице. Медики говорят о том, что гражданка пребывает в состоянии крайней степени тяжести.

Знакомый пострадавшей был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф