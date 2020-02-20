Жительница Саранска из-за ревности оклеветала подругу бывшего мужа

В Саранске местная жительница из-за ревности оклеветала подругу своего бывшего супруга.

Несколько лет назад 52-летняя жительница Октябрьского района города развелась со своим мужем. Бывшие супруги стали жить в разных квартирах одного дома. Недавно горожанка узнала о том, что её бывший муж близко общается с другой женщиной. Из-за ревности жительница Октябрьского района решила оклеветать подругу мужчины. Горожанка приклеила на заборе плакат с информацией о том, что новая пассия её бывшего мужа задействована в сфере оказания интимных услуг и некоторое время назад заболела СПИДом. Данные сведения не соответствуют действительности.

В отношении ревнивой горожанки было возбуждено уголовное дело. Женщина не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф