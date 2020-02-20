В Саранске определили дворы для благоустройства в 2020 году

В Саранске были определены дворы для благоустройства в нынешнем году.

В нынешнем году организаторами федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» были установлены более жесткие требования к оформлению подаваемого пакета документов.

В результате оценки поданных предложений всем установленным требованиям полностью соответствовали 24 дворовые территории: 11 находятся в Ленинском районе (ул. Ульянова, д. 77, ул. Полежаева, д. 120, ул. Ст. Разина, д. 23, ул. Энгельса, д. 24. ул. М. Расковой, д. 18, ул. Серадзская, д.19, ул. Васенко, д. 8, ул. Р.Люксембург, д. 20, ул. Попова, д. 45, ул. Ботевградская, д. 86, ул. Невского, д. 33А), 5 располагаются в Октябрьском (ул. Косарева, д. 3/2, пр. 70 лет Октября, д. 98, ул. Сущинского, д. 36/4, ул. Лихачева, д. 32, ул. Сущинского, д. 36/3) и 8 находятся в Пролетарском (ул. Семашко, д. 2, ул. Веселовского, д. 33, ул. Коваленко, д. 34, ул. Пушкина, д. 78, ул. Веселовского, д. 59, ул. Коваленко, д. 9, пр. 60 лет Октября, д. 53, ул. Веселовского, д. 37).

Среди указанных дворовых территорий для благоустройства в текущем году было отобрано 20: в Ленинском районе – 10, в Октябрьском – 4, в Пролетарском – 6. Финансирование между районами распределено практически в равных долях.

4 территории, включенные в общий список участников на нынешний год, остались в резерве: ул. Ботевградская, д. 86, ул. Сущинского, д. 36/3, ул. Веселовского, д. 37, проспект 60 лет Октября, д. 53. Эти дворы могут быть благоустроены в случае экономии денежных средств в ходе проведения торгов.

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Источник: adm-saransk.ru