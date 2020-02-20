В феврале в Ленинском районе Саранска было выявлено 4 нарушения земельного законодательства

С начала текущего месяца на территории Ленинского района Саранска было зафиксировано 4 нарушения земельного законодательства.

В нынешнем месяце муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска были проведены 4 плановые проверки. В ходе данных проверок было выявлено 4 нарушения земельного законодательства.

Нарушителям были выданы предписания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru