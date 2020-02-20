В одной из колоний Мордовии прошел песенный конкурс

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии был проведен конкурс народной песни среди осужденных женщин.

В указанном конкурсе приняли участие 12 осужденных.

Целями и задачами рассматриваемого мероприятия стали повышение сплоченности коллективов осужденных и поиск новых творческих индивидуальностей, развитие творческих способностей и самовыражения, профилактика правонарушений.

Выступления участниц оценивались жюри конкурса.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что в Мордовии осужденные приняли участие в концерте пародий.

Источник: 13.fsin.su