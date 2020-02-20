В Мордовии несовершеннолетних правонарушителей учат справляться с конфликтными ситуациями

Для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственном изоляторе №1 УФСИН РФ по Мордовии, была проведена лекция, посвященная применению процедуры медиации как эффективного способа урегулирования споров и конфликтных ситуаций.

Основными целями указанного мероприятия стали ознакомление несовершеннолетних с понятием медиации, привлечение медиатора как нейтрального посредника для успешного решения споров и конфликтных ситуаций, ознакомление со способом минимизации вероятных последствий путем проведения детального анализа конфликтных ситуаций.

Проведение подобных мероприятий способствует позитивным личностным изменениям несовершеннолетних.

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Источник: 13.fsin.su