В Мордовии бригадир фермы подозревается в поджоге телятника

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении бригадира фермы, который подозревается в поджоге телятника.

В полицию от диспетчера ЕДДС поступило сообщение о воспламенении телятника на территории фермы. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Огонь повредил внутреннюю отделку здания. На месте происшествия были обнаружены 22 тушки телят. Было установлено, что причиной пожара стал умышленный поджог.

Выяснилось, что пожар умышленно устроил бригадир фермы. Мужчина заявил, что упомянутые телята скончались по причине отсутствия надлежащего ухода. Дабы скрыть этот факт, бригадир фермы решил совершить поджог.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф