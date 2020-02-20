Прокуратура Мордовии следит за соблюдением прав граждан на своевременную оплату труда

В Мордовии сотрудники прокуратуры следят за соблюдением конституционных прав граждан на своевременную оплату труда.

В прошлом году в рассматриваемой сфере прокурорами было выявлено 3507 нарушений закона. По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности было привлечено 229 лиц, к административной – 283 гражданина.

По результатам прокурорских проверок в отношении руководителей ООО «НЕПЕС РУС», МП «Краснослободское архитектурно-планировочное бюро» и ООО РМЗ «Строительная компания», нарушивших права работников на оплату труда, возбуждались уголовные дела.

Принятые организационные и надзорные меры позволили восстановить права на оплату труда более 40 тыс. работников различных организаций на общую сумму свыше 600 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru