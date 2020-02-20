В Саранске директора коммерческой организации оштрафовали за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в мошенничестве.

В период с апреля по июнь 2012 года генеральный директор ООО «СтройКарьер» включил в налоговую декларацию за второй квартал указанного года заведомо ложные сведения относительно правомерности применения упомянутой организацией налоговых вычетов по НДС, оформленных от ООО «Автотехника», после чего предоставил указанные документы в межрайонную ИФНС России №1 по Мордовии. В итоге данный гражданин похитил из бюджета более 146 тыс. рублей.

Решением Пролетарского районного суда Саранска в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru