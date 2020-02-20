В Лямбирском районе были выявлены нарушения законодательства о гидротехнических сооружениях

В Лямбирском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали нарушения законодательства о гидротехнических сооружениях.

Представителями прокуратуры было установлено, что администрациями Болотниковского, Саловского и Лямбирского сельских поселений не обеспечивается постоянный контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений. не обеспечено проведение регулярных обследований данных сооружений, с органом надзора не разработаны и не согласованы правила эксплуатации ГТС. Кроме того, выяснилось, что отсутствуют подготовленные и аттестованные специалисты по вопросам безопасности гидротехнических сооружений.

Три должностных лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Главам указанных администраций были внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

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Источник: prokrm.ru