В прокуратуре Мордовии состоялось межведомственное совещание

Первый заместитель прокурора Мордовии Александр Максимов провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов.

В ходе указанного заседания были обсуждены итоги реализации национальных проектов на территории республики в прошлом году и запланированные мероприятия на текущий год.

По итогам работы группы был выработан комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений в рассматриваемой сфере.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru