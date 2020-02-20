В прокуратуре Мордовии состоялось межведомственное совещание

Первый заместитель прокурора Мордовии Александр Максимов провел очередное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов.
В ходе указанного заседания были обсуждены итоги реализации национальных проектов на территории республики в прошлом году и запланированные мероприятия на текущий год.
По итогам работы группы был выработан комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений в рассматриваемой сфере.
По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru