В Мордовии бешеная кошка укусила хозяйку

В Краснослободском районе бешеная кошка напала на хозяйку.
Указанное происшествие произошло в селе Зайцево упомянутого района. Домашняя кошка в порыве бешенства укусила свою хозяйку. После случившегося животное пришлось усыпить и отправить на экспертизу. Специалисты установили, что кошка была бешеной.
Люди, которые контактировали с животным, в настоящее время проходят курс антирабических прививок.
Ранее вспышка бешенства домашней собаки была зафиксирована в Лямбирском районе.
По информации «Известий Мордовии».
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