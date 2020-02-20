В Мордовии бешеная кошка укусила хозяйку

В Краснослободском районе бешеная кошка напала на хозяйку.

Указанное происшествие произошло в селе Зайцево упомянутого района. Домашняя кошка в порыве бешенства укусила свою хозяйку. После случившегося животное пришлось усыпить и отправить на экспертизу. Специалисты установили, что кошка была бешеной.

Люди, которые контактировали с животным, в настоящее время проходят курс антирабических прививок.

Ранее вспышка бешенства домашней собаки была зафиксирована в Лямбирском районе.

По информации «Известий Мордовии».

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