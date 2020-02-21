В Ардатовском районе пожар уничтожил жилой дом

В Ардатовском районе произошел пожар, который уничтожил частный жилой дом.

Днём 20 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Луньга. На улице Колхозной загорелся частный жилой дом №7.

Пламя полностью уничтожило постройку на площади 80 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания частного жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru