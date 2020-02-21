В Саранске 54-летний водитель иномарки сбил 23-летнюю девушку

В Саранске 23-летняя девушка попала под колёса иномарки.

ДТП произошло утром 20 февраля на территории Ленинского района города. На улице Володарского 54-летний мужчина, управлявший автомобилем марки «Ниссан-Альмера», во время движения задним ходом совершил наезд на 23-летнюю девушку.

Пострадавшая самостоятельно обращалась за медицинской помощью в одну из больниц Саранска.

Водитель иномарки уехал с места инцидента, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.

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Источник: гибдд.рф