В Торбеевском районе горел жилой дом

В Торбеевском районе произошло возгорание жилого дома.
Вечером 20 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Лопатино. На улице Центральной загорелся жилой дом №22.
Огонь повредил постройку на площади 8 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Ардатовском районе пожар уничтожил жилой дом.
Источник: 13.mchs.gov.ru