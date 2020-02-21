В Торбеевском районе горел жилой дом

В Торбеевском районе произошло возгорание жилого дома.

Вечером 20 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Лопатино. На улице Центральной загорелся жилой дом №22.

Огонь повредил постройку на площади 8 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Ардатовском районе пожар уничтожил жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru