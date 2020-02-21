В Саранске в результате ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло днём 20 февраля на 5-м километре Северо-Восточного обхода. По предварительной информации, 49-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Черри», двигаясь со стороны посёлка Пушкино, допустил столкновение с автомобилем марки «Лада-Веста».

Водитель иномарки и его 49-летняя пассажирка доставлялись в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой. 65-летний водитель «Лады» был госпитализирован.

Известно, что 49-летний автомобилист за последний год 8 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф