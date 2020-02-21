Жительница Мордовии, самовольно прокатившаяся на автомобиле знакомого, может оказаться в тюрьме

В Торбеево было возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней местной жительницы, которая без спроса решила прокатиться на автомобиле своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что 18-летняя гражданка, идя по улице, заметила автомобиль марки ВАЗ-2115, который принадлежит её знакомому. Транспортное средство было припарковано возле дома законного владельца. Девушка, зная, где находятся ключи от машины, решила прокатиться. Проехав несколько метров, гражданка бросила транспортное средство на дороге и ушла к себе домой.

В отношении жительницы Торбеево было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф