В Зубово-Полянском районе 22-летний автомобилист сбил 62-летнего пешехода

В Зубово-Полянском районе 62-летний пешеход был сбит автомобилем.

Указанное происшествие произошло вечером 20 февраля на территории посёлка Озерный. 22-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», двигаясь по улице Центральной, возле дома №20 допустил наезд на 62-летнего пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший доставлялся в больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф