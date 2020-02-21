Ограничительные меры побудили жителя Саранска погасить долг по алиментам

В Саранске местный житель после запрета на выезд за пределы страны и лишения водительского удостоверения погасил долг по алиментам.

Гражданин, проживающий в Ленинском районе Саранска, задолжал своему ребенку более 350 тыс. рублей. Погашать долг в добровольном порядке горожанин не собирался.

После того, как судебный пристав принял решение о применении в отношении жителя Саранска мер виде ограничения на выезд из России и лишения водительского удостоверения, мужчина погасил долг.

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Источник: r13.fssprus.ru