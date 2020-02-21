В Мордовии проходит операция «Нетрезвый водитель»

На территории Мордовии сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нетрезвый водитель».

Указанная операция будет проводиться до 24 февраля. Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять все виды правонарушений среди всех участников дорожного движения.

Стражи порядка призывают автомобилистов не нарушать скоростной режим, не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, следить за дорожными знаками, а также убеждаться в безопасности каждого совершаемого маневра.

Читайте также о том, что в Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных автомобилистов.

Источник: 13.мвд.рф