В Саранске осудили мужчину, жестоко избившего своего собутыльника

В Саранске суд вынес приговор в отношении 42-летнего мужчины, который жестоко избил своего собутыльника.

4 декабря минувшего года 42-летний гражданин, находясь в квартире, расположенной по адресу – улица Серадзская, распивал алкогольные напитки в компании, состоящей из нескольких человек. В ходе попойки между данным мужчиной и одним из участников застолья 46-летнего возраста вспыхнула ссора. Постепенно словесная перепалка достигла пикового этапа, после которого в качестве аргументации собственной правоты используется физическая сила. 42-летний мужчина изначально принялся избивать оппонента руками, а затем стал наносить ему удары молотком по лицу и голове.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины многочисленные травмы лица и головы.

Решением суда в отношении 42-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф