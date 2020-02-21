В Саранске злостный нарушитель ПДД устроил автомобильную аварию, в результате которой пострадала женщина

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадала 51-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 20 февраля на улице Севастопольской. По предварительной информации, 24-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где поочередно столкнулось с двумя автомобилями марок «Рено-Логан» и «Лада-Гранта».

51-летней пассажирке «Гранты» понадобилась медицинская помощь.

Известно, что водитель «Приоры» с начала 2019 года по настоящее время 11 раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф