Административная комиссия Саранска следит за соблюдением правил благоустройства

Административная комиссия Саранска за различные нарушения привлекла к ответственности шесть должностных лиц, трех индивидуальных предпринимателей и одиннадцать физических лиц.

За торговлю в местах, которые не являются предназначенными для осуществления данной деятельности, один индивидуальный предприниматель и семеро физических лиц были привлечены к административной ответственности в виде штрафов, общий размер которых составляет 21 тыс. рублей.

За размещение объявлений, информационных материалов, нанесение надписей, графических изображений в местах, которые не являются предназначенными для этих целей, один индивидуальный предприниматель и два физических лица были оштрафованы в общей сложности на 4 тыс. рублей.

За несвоевременную очистку кровель, козырьков зданий от снега и ледяных наростов были наложены штрафные санкции на пятерых должностных лиц в совокупном размере 26 тыс. рублей.

За ненадлежащую уборку от снега и льда входных групп (пандуса, крыльца) и отмостков зданий (помещений), автопарковок были наложены штрафные санкции на одно должностное лицо в размере 5 тыс. рублей, одного индивидуального предпринимателя в размере 5 тыс. рублей и двух физических лиц в размере 2,5 тыс. рублей на каждого.

Также читайте о том, что в феврале в Ленинском районе Саранска было выявлено 4 нарушения земельного законодательства.

Источник: adm-saransk.ru