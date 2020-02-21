В Мордовии сотрудники двух исправительных колоний предотвратили попытки доставки запрещенных предметов

В двух исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

Сотрудники исправительной колонии №14 при досмотре посылки, которую частная организация прислала осужденному к 13 годам и 3 месяцам лишения свободы, обнаружили и изъяли 8 мобильных телефонов.

В исправительной колонии №11 сотрудники учреждения на территории внутренней запретной зоны обнаружили и изъяли 3 свертка, в которых находились 7 мобильных телефонов.

В настоящее время проводятся проверки по указанным фактам.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su