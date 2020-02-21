В УФСИН РФ по Мордовии прошел чемпионат по стрельбе

В спортивном комплексе УФСИН РФ по Мордовии прошел чемпионат по стрельбе из пистолета Макарова.

Сотрудники ведомства должны были выполнить одно упражнение учебных стрельб.

Лучший результат продемонстрировал начальник отдела тылового обеспечения Сергей Кяльгин. Второе место завоевал начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Николай Мартынов. Третье место занял начальник отдела по конвоированию Сергей Заикин.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su