Руководство УФСИН РФ по Мордовии посетило одну из колоний региона

В исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии был проведен День встречи руководства с осужденными.

Мероприятие включало в себя обход территории исправительного учреждения, общение с осужденными в клубе-столовой, а также частное решение вопросов и проблем на личном приеме.

Во время обхода начальник УФСИН РФ по Мордовии Л. Мустайкин посетил транзитно-пересыльный пункт, отряды различных условий содержания, штрафной изолятор, помещения камерного типа, столовую.

В ходе общения с руководством осужденные интересовались вопросами, которые касаются оплаты труда и работы магазина.

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Источник: 13.fsin.su