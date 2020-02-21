Сотрудники УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в турнире по лыжным гонкам

Сотрудники исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии приняли участие в турнире по лыжным гонкам на призы главы Торбеевского района.

Указанный турнир проходил в целях популяризации спорта, пропаганды здорового образа жизни, привлечения учащихся и населения района к занятиям физкультурой и спортом.

По итогам соревнований сотрудник отдела охраны Денис Борискин занял второе место в возрастной группе 18-29 лет. Победители были награждены грамотами, медалями и памятными сувенирами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su