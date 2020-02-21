В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение новых учебных групп

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение по программе профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового и младшего начальствующего состава.

На обучение прибыли сотрудники, представляющие УФСИН РФ по Мордовии и Пензенской области.

Перед началом занятий руководством учебного центра было проведено организационное собрание, на котором был представлен командно-преподавательский состав.

На строевом смотре был проверен внешний вид слушателей, наличие служебных удостоверений, а также проведен инструктаж о правилах ношения форменной одежды и даны азы строевой подготовки.

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Источник: 13.fsin.su