В Саранске директор коммерческой организации пойдет под суд по обвинению в уклонении от уплаты налогов

В Саранске суд вынесет приговор в отношении директора коммерческой организации, которая обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с октября 2017 года по март прошлого года гражданка, являющаяся директором одной из коммерческих организаций Саранска, включая заведомо ложные сведения в первичные и уточненные налоговые декларации по НДС, уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: prokrm.ru