25-летнего жителя Саранска осудили за покупку и хранение наркотиков

В Саранске суд вынес приговор в отношении 25-летнего местного жителя, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков.

В конце ноября прошлого года 25-летний молодой человек приобрел у неустановленного следствием лица наркотики массой более 1,6 г. В тот же день парень был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении молодого человека была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru