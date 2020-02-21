В Мордовии сотрудника исправительной колонии заключили под стражу

В Мордовии был заключен под стражу сотрудник исправительной колонии.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что начальник энергомеханического отдела исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей пообещал одному из осужденных противозаконно пронести на территорию учреждения 30 мобильных телефонов.

Решением Зубово-Полянского районного суда в отношении сотрудника исправительной колонии была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца

Также читайте о том, что в Саранске директор коммерческой организации пойдет под суд по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Источник: zubovo-polyansky.mor.sudrf.ru