Житель Москвы прислал осужденному из Мордовии завтрак с наркотиками

В Мордовии была пресечена попытка доставки наркотиков в колонию.

Житель Москвы прислал в исправительную колонию №18, расположенную в посёлке Потьма, посылку, в которой был обнаружен готовый завтрак, содержащий в своем составе гашиш и метадон общей массой более 17 г.

Рассматриваемая посылка предназначалась для осужденного, который отбывает наказание за убийство.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф