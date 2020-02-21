Житель Москвы прислал осужденному из Мордовии завтрак с наркотиками

В Мордовии была пресечена попытка доставки наркотиков в колонию.
Житель Москвы прислал в исправительную колонию №18, расположенную в посёлке Потьма, посылку, в которой был обнаружен готовый завтрак, содержащий в своем составе гашиш и метадон общей массой более 17 г.
Рассматриваемая посылка предназначалась для осужденного, который отбывает наказание за убийство.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф