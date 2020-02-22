В Чамзинском районе произошел пожар в заброшенной постройке

В Чамзинском районе пожарные ликвидировали возгорание в заброшенной постройке.

Вечером 21 февраля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Пичеуры. Огонь вспыхнул в заброшенном здании, расположенном по адресу – улица Луначарского. Горел мусор.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади 10 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru