В Краснослободском районе осудили мужчину, превратившего свою квартиру в притон

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который организовал в своей квартире притон.

Стражами порядка было установлено, что в прошлом году 36-летний житель Краснослободского района неоднократно предоставлял свою квартиру посторонним лицам для потребления наркотиков, которые сам же им и продавал.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 4 лет и 1 месяца лишения свободы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф