Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 30-летнего жителя Саранска

В Саранске 30-летний местный житель был ограблен неизвестным мошенником.

Недавно 30-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил, что некие преступники получили доступ к счету горожанина. Затем незнакомец попросил мужчину продиктовать ему учетную запись и коды под предлогом предотвращения попытки кражи денег. Горожанин предоставил якобы работнику банка необходимую информацию. После этого житель Саранска обнаружил, что с его счета были похищены денежные средства в сумме 116,6 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф