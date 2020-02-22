Житель Кадошкино украл телевизор у своего знакомого

В Кадошкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже телевизора у своего знакомого.

Было установлено, что в вечернее время суток житель указанного населенного пункта, который не имеет определенных занятий, гостил у своего знакомого. В определенный момент владелец жилья заявил, что он устал и желает спокойно отдохнуть. Гость вышел из дома, но далеко от постройки не отошел. Когда хозяин жилья уснул, его знакомый проник в строение и похитил телевизор. Украденное имущество гражданин завернул в ветошь и присыпал снегом на задворках.

В кратчайшие сроки мужчина без определенных занятий и с преступными наклонностями был задержан.

По информации «Известий Мордовии».

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