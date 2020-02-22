В Краснослободске стражи порядка присоединились к акции «Полиция и дети»

В рамках акции «Полиция и дети» инспекторы ОГИБДД ММО МВД России «Краснослободский» посетили МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1».

Сотрудники Госавтоинспекции рассказали школьникам о наиболее часто встречающихся правонарушениях, совершаемых участниками дорожного движения, правилах безопасного поведения на дорогах, а также разъяснили, как правильно переходить проезжую часть дороги в различных ситуациях.

Особое внимание было уделено использованию светоотражающих элементов в темное время суток. Также сотрудники ГИБДД обратили внимание на правила поведения детей во дворах жилых домов.

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Источник: 13.мвд.рф